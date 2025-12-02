Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава AFAD: В экстремальных ситуациях важно предоставлять достоверную информацию

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 13:25
    Глава AFAD: В экстремальных ситуациях важно предоставлять достоверную информацию

    В условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, напрямую затрагивающих жизнь людей, крайне важно предоставлять достоверную информацию.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Али Хамза Пехлеван на организованном Управлением коммуникаций Администрации президента Турции в рамках программы Erasmus+ международном мероприятии, посвященном журналистике в чрезвычайных ситуациях.

    Он отметил, что с 2014 года в Турции применяются планы реагирования на стихийные бедствия, которые включают в себя 25 рабочих групп.

    "Среди них - Контактная группа AFAD, работа которой координируется Управлением коммуникаций Администрации президента. Правильно организованная коммуникация имеет ключевое значение, особенно в ситуациях, когда от точного информирования зависит безопасность людей. AFAD уделяет этому направлению особое внимание", - сказал Пехлеван.

    Глава ведомства добавил, что AFAD сотрудничает с агентством "Анадолу" в области военной журналистики и проводит тренинги для представителей других медиа в Анкаре.

    AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdir
