ГКНБ Кыргызстана задержан экс-глава сельской управы по факту финансирования ОПГ

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали экс-главу сельской управы Ноокатского района по факту финансирования ОПГ Кадыра Досонова (Дженго).

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали экс-главу сельской управы Ноокатского района по факту финансирования ОПГ Кадыра Досонова (Дженго).

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на ГКНБ.

В рамках расследования уголовного дела были получены факты о многолетнем сотрудничестве с Ш.Г., бывшим главой Мирмахмудовской сельской управы Ноокатского района Ошской области.

"Установлено, что в период с 2008 по 2021 годы Ш.Г. систематически предоставлял преступной группе финансовую поддержку, получая одобрение на ведение коррупционной деятельности. Также получены данные о незаконной приватизации госимущества, создания фиктивных структур и вывода средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.



Ш.Г. водворен в СИЗО ГКНБ КР. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности и принимаются меры по возврату имущества государству.