Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов

Немецкий банк развития (KfW) выделит Грузии грант в размере 24 млн евро на развитие охраняемых территорий.

Немецкий банк развития (KfW) выделит Грузии грант в размере 24 млн евро на развитие охраняемых территорий.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

"Это (выделение гранта – ред.) является шестилетней программой и новым важнейшим этапом того, как еще больше приблизить стандарты защиты биомногообразия Грузии к европейским и современным. Важнейшими являются все мероприятия, которые расписаны в проекте, а также то, что подобными проектами грузинская сторона перенимает европейский, и что самое главное, немецкий опыт того, как надо управлять охраняемыми территориями", - приводит пресс-служба парламента слова главы комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Майи Битадзе, которая приняла участие в подписании соответствующего меморандума.

Выделенные деньги, в частности, будут потрачены на улучшение, расширение охраняемых территорий, а также увеличение лесного фонда в Аджарской автономной республике Грузии, добавили в пресс-службе.