О нас

Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов

Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов Немецкий банк развития (KfW) выделит Грузии грант в размере 24 млн евро на развитие охраняемых территорий.
В регионе
10 июня 2022 г. 23:02
Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов

Немецкий банк развития (KfW) выделит Грузии грант в размере 24 млн евро на развитие охраняемых территорий.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

"Это (выделение гранта – ред.) является шестилетней программой и новым важнейшим этапом того, как еще больше приблизить стандарты защиты биомногообразия Грузии к европейским и современным. Важнейшими являются все мероприятия, которые расписаны в проекте, а также то, что подобными проектами грузинская сторона перенимает европейский, и что самое главное, немецкий опыт того, как надо управлять охраняемыми территориями", - приводит пресс-служба парламента слова главы комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Майи Битадзе, которая приняла участие в подписании соответствующего меморандума.

Выделенные деньги, в частности, будут потрачены на улучшение, расширение охраняемых территорий, а также увеличение лесного фонда в Аджарской автономной республике Грузии, добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi