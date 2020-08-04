Германия частично сняла ограничения на поездки в регионы Турции

Правительство ФРГ договорилось с Анкарой о возможности совершения немцами туристических поездок в отдельные провинции Турции.

Правительство ФРГ договорилось с Анкарой о возможности совершения немцами туристических поездок в отдельные провинции Турции.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник журналистам представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

"Предостережение МИД ФРГ с призывом отказаться от не вызванных срочной необходимостью туристических поездок за границу отменяется для четырех турецких провинций в прибрежных регионах Антальи и Измира (Анталья, Измир, Айдын и Мугла), где наблюдается низкий уровень случаев заражения [коронавирусом]", - подчеркнула Деммер.