Генштаб ВСУ: ВС РФ сосредоточились на прорыве обороны на Донбассе и захвате Мариуполя

Российские войска сосредоточились на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"В Запорожской области продолжается сосредоточение подразделений российских войск в определенных районах. На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на выходе в админграницу Херсонской области.
С целью улучшения тактического положения противник пытается вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка.
Продолжаются обстрелы гражданских объектов в городе Николаеве.
На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичное блокирование города Харькова.
По имеющейся информации, с целью организации системы ПВО, российские войска осуществляют переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, a также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях российские войска активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении Генштаба.