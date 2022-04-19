Генштаб ВСУ: ВС РФ сосредоточились на прорыве обороны на Донбассе и захвате Мариуполя

Российские войска сосредоточились на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Российские войска сосредоточились на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"В Запорожской области продолжается сосредоточение подразделений российских войск в определенных районах. На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на выходе в админграницу Херсонской области.

С целью улучшения тактического положения противник пытается вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка.

Продолжаются обстрелы гражданских объектов в городе Николаеве.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичное блокирование города Харькова.

По имеющейся информации, с целью организации системы ПВО, российские войска осуществляют переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, a также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении Генштаба.