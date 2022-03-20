Генштаб ВСУ: Российские войска потеряли более 14 тыс в живой силе

Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии с начала боевых действий в Украине 24 февраля по сегодняшнее число.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии с начала боевых действий в Украине 24 февраля по сегодняшнее число.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию на фейсбук странице Генштаба.

В сообщении говорится, что потери личного состава противника составили около 14 700 человек.

По утверждению штаба, потери в боевой технике составили: 476 танков, 1487 единиц бронетехники, 230 единиц систем артиллерии, 74 реактивных систем залпового огня, 44 зенитных комплекса, 96 самолетов, 118 вертолетов, 947 единиц транспортных средств, 3 корабля, 60 топливных цистерн, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня и 12 единиц спецтехники.

Как указывает Генштаб, более точные подсчеты осложнены высокой интенсивностью боевых действий. Данные уточняются.