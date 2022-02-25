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Генштаб ВСУ: Противник пытается захватить Киев, идут бои за Мелитополь

Генштаб ВСУ: Противник пытается захватить Киев, идут бои за Мелитополь Российские военные пытаются совершить наступление на Киев и с этой целью рвется на направлении "Козелец-Бровары" и направлении "Конотоп-Нежин-Киев", утрачен город Конотоп.
В регионе
25 февраля 2022 г. 12:58
Генштаб ВСУ: Противник пытается захватить Киев, идут бои за Мелитополь

Российские военные пытаются совершить наступление на Киев и с этой целью рвется на направлении "Козелец-Бровары" и направлении "Конотоп-Нежин-Киев", утрачен город Конотоп.

Как передает Report, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении в Facebook.

В Генштабе сообщили, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома ГОСТОМЕЛЬ противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев", - сказано в сообщении.

В Северской области подразделения 1 ОТБР по реке Билоус остановили противника.

"На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедший на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь", - подчеркнули в Генштабе.

В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

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Версия на английском языке Ukrainian Army General Staff: Enemy trying to capture Kyiv, battles for Melitopol going on
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Düşmən Kiyevi ələ keçirməyə çalışır"

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