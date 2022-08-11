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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 200 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 43 тыс. человек.
В регионе
11 августа 2022 г. 09:43
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 200 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 43 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 11 августа общие потери российской стороны составили: танки ‒ 1 846 ед.,
боевые бронированные машины ‒ 4 100, артиллерийские системы – 974,
РСЗО - 261, средства ПВО - 134, самолеты – 232, вертолеты – 193, БПЛА оперативно-тактического уровня - 772, крылатые ракеты – 185, корабли/катера/ - 15,
автомобильная техника и автоцистерны - 3 018, специальная техника – ​​90.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечено в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine stand at 43,000 - General Staff
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 43 minə çatıb"

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