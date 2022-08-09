Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ в Украине составили 42,64 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 300 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 640 человек.

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 300 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 640 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 9 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 817 ед., боевые бронированные машины - 4 076, артиллерийские системы - 964, РСЗО - 261, средства ПВО - 133, самолеты - 223, вертолеты - 193, БПЛА оперативно-тактического уровня - 757, крылатые ракеты - 185, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 998, специальная техника - 87.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сказано в сообщении.