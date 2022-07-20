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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 38,75 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 38,75 тыс. человек Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных военных действий потери ВС РФ составили 38 750 человек.
В регионе
20 июля 2022 г. 10:43
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 38,75 тыс. человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных военных действий потери ВС РФ составили 38 750 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 20 июля общие потери ВС РФ составили: танки - 1 700, боевые бронированные машины - 3 905, артиллерийские системы - 856, РСЗО - 250, средства ПВО - 113, самолеты - 221, вертолеты - 188, беспилотники оперативно-тактического уровня - 703, крылатые ракеты - 167, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 775, специальная техника - 70.

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Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine reach 39,000 servicemen
Версия на азербайджанском языке Ukraynada ölən Rusiya hərbçilərinin sayı 39 minə çatır

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