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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 51 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 51 тыс. человек Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 250 человек.
В регионе
8 сентября 2022 г. 10:19

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 250 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 8 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 112 (15 единиц за сутки), боевые бронированные машины - 4 557 (+37), артиллерийские системы - 1 226 (+32), РСЗО - 305 (+5), средства ПВО - 159 (+3), самолеты - 239 (+2), вертолеты - 210 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня - 884 (+4), крылатые ракеты - 214, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 344 (+24), специальная техника - 110.

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiya 640 hərbçisini itirib"

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