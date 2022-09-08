Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 51 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 250 человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 250 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 8 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 112 (15 единиц за сутки), боевые бронированные машины - 4 557 (+37), артиллерийские системы - 1 226 (+32), РСЗО - 305 (+5), средства ПВО - 159 (+3), самолеты - 239 (+2), вертолеты - 210 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня - 884 (+4), крылатые ракеты - 214, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 344 (+24), специальная техника - 110.

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.