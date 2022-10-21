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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 66,75 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 66,75 тыс. человек За сутки ВС Украины ликвидировали 100 российских военнослужащих. С началом полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 66 750 человек.
В регионе
21 октября 2022 г. 10:18
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 66,75 тыс. человек

За сутки ВС Украины ликвидировали 100 российских военнослужащих. С началом полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 66 750 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 21 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 573 (+6) ед., боевые бронированные машины - 5 258 (+3), артиллерийские системы - 1 648 (+2), РСЗО - 372, средства ПВО - 189, самолеты -269, вертолеты - 243, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 325 (+14), крылатые ракеты - 329, корабли - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 006 (+1), спецтехника - 147.

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Версия на английском языке Ukraine says Russia’s losses in military personnel exceed 66,000

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