​Генштаб России рассказал об ответных мерах на сбитый Турцией Су-24 - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Рудской рассказал, что ведомство подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасности российской авиабазы в Сирии.

Как передает Report, такие шаги будут предприняты Москвой в ответ на удар турецких F-16 по российскому Су-24, в результате которого бомбардировщик был сбит.

По словам Рудского, теперь все действия ударной авиации будут осуществляться «только под прикрытием самолетов-истребителей». Кроме того, Россия предпримет меры для усиления противовоздушной обороны. Так, крейсер «Москва», оснащенный системой ПВО «Форт», займет район в прибрежной части Латакии. В этой сирийской провинции находится военный аэродром Хмеймим, где с сентября размещена российская авиагруппа.

«Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться», — подчеркнул Рудской. Представитель Генштаба также сообщил, что «контакты с Турцией по военной линии будут прекращены».

Напомним, российский Су-24 был сбит утром 24 ноября над территорией Турции. В Анкаре заявили, что самолет нарушил воздушное пространство страны и не реагировал на предупреждения. Минобороны России в свою очередь заявляет, что Су-24 не вторгался в турецкое пространство. Ведомство рассказало, что бомбардировщик был сбит над сирийской территорией на удалении 1 км от турецкой границы.