Генсек: Турция активно участвует в деятельности ШОС

Турция, несмотря на членство в НАТО, принимает активное участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Турция, несмотря на членство в НАТО, принимает активное участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"Турция, ставшая партнером организации по диалогу в 2013 году, является членом большой семьи ШОС. С тех пор она активно участвует в различных наших мероприятиях", - сообщил он на пресс-конференции.

Он также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на недавнем саммите ШОС в Астане.

По его словам, взаимодействие с турецкой стороной опирается на принципы, изложенные в хартии организации, в соответствии с "шанхайским духом".

Чжан Мин подчеркнул, что расширение ШОС осуществляется на основе правовых положений, которые регулируют прием новых членов, с учетом готовности соответствующих стран участвовать в деятельности объединения.

"Один из основных принципов ШОС - ее деятельность не направлена против третьих сторон. Она всегда стремилась к укреплению сотрудничества и стабильности, а не к созданию разногласий", - подытожил он.