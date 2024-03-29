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Генсек СНГ: Я признателен руководству Азербайджана за активное участие в работе Содружества

Генсек СНГ: Я признателен руководству Азербайджана за активное участие в работе Содружества Азербайджан принимает активное участие в деятельности СНГ: и в экономической сфере, и в гуманитарной сфере.
В регионе
29 марта 2024 г. 18:32
Генсек СНГ: Я признателен руководству Азербайджана за активное участие в работе Содружества

Азербайджан принимает активное участие в деятельности СНГ: и в экономической сфере, и в гуманитарной сфере.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он выразил признательность как руководству Азербайджана, так и соответствующим структурам, министерствам и ведомствам за активное участие в работе Содружества.

"Азербайджан в лице первого вице-премьера Ягуба Эйубова принимает активное участие в деятельности Содружества: и в экономической сфере, и в гуманитарной сфере. В начале мая в Баку пройдет важный форум [VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" – ред.]. Из Исполкома СНГ на форум поедет представительная делегация", - сказал Лебедев.

Он также подчеркнул, что в Баку состоится Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).

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