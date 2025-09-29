Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Генсек СНГ исключил выход Армении из содружества

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 20:13
    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что нет опасений насчет желания стран-участниц свернуть свою активность в содружестве.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, так он прокомментировал дистанционное участие Армении в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.

    "(Вице-премьер Армении Мгер) Григорян выступал в видеоформате, но выступал по-деловому. Армения поддержала большинство документов. Здесь у нас никаких нет сомнений относительно того, что кто-то из государств хочет свернуть свою активность в рамках СНГ", - сказал Лебедев.

    Он отметил, что девять государств СНГ на высоком уровне участвовали в заседании. Все выступавшие говорили о важности сохранения содружества.

    На заседании страны подписали соглашения по развитию сотрудничества СНГ в экономической и гуманитарной сферах. Сергей Лебедев отметил, что несколько документов действуют до 2035 года.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна хочет вступить в Евросоюз. В августе он уточнял, что Армения будет выбирать между членством в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

    СНГ ЕАЭС Евросоюз Армения Пашинян
