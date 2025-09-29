Генсек СНГ исключил выход Армении из содружества

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что нет опасений насчет желания стран-участниц свернуть свою активность в содружестве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, так он прокомментировал дистанционное участие Армении в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.

"(Вице-премьер Армении Мгер) Григорян выступал в видеоформате, но выступал по-деловому. Армения поддержала большинство документов. Здесь у нас никаких нет сомнений относительно того, что кто-то из государств хочет свернуть свою активность в рамках СНГ", - сказал Лебедев.

Он отметил, что девять государств СНГ на высоком уровне участвовали в заседании. Все выступавшие говорили о важности сохранения содружества.

На заседании страны подписали соглашения по развитию сотрудничества СНГ в экономической и гуманитарной сферах. Сергей Лебедев отметил, что несколько документов действуют до 2035 года.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна хочет вступить в Евросоюз. В августе он уточнял, что Армения будет выбирать между членством в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).