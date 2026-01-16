Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 16 января, 2026
    • 01:22
    Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестами

    Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Н. Ермекбаев решительно осудил теракты и провокации, совершенные с использованием мирных собраний в Тегеране и других городах Ирана.

    А. Арагчи проинформировал генерального секретаря ШОС о том, что мирные акции в стране превращаются в вооруженные беспорядки.

    По его словам, Иран будет бороться с терроризмом, поддерживаемым иностранными силами, и защищать свой суверенитет, а также безопасность своих граждан.

