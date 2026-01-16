Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестами
В регионе
- 16 января, 2026
- 01:22
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
Н. Ермекбаев решительно осудил теракты и провокации, совершенные с использованием мирных собраний в Тегеране и других городах Ирана.
А. Арагчи проинформировал генерального секретаря ШОС о том, что мирные акции в стране превращаются в вооруженные беспорядки.
По его словам, Иран будет бороться с терроризмом, поддерживаемым иностранными силами, и защищать свой суверенитет, а также безопасность своих граждан.
Последние новости
02:00
Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мираДругие страны
01:39
Фото
В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеровВнешняя политика
01:27
Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНОДругие страны
01:22
Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестамиВ регионе
01:16
NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на ИранДругие страны
00:52
Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против ИранаДругие страны
00:23
Армия Израиля нанесла удары по складам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
23:54
Израиль включил госбанк Ирана в список террористических организацийДругие страны
23:45
Видео