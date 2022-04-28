О нас
Аудио новости

Генсек ООН: Война в Украине закончится тогда, когда этого захочет Россия

Генсек ООН: Война в Украине закончится тогда, когда этого захочет Россия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что война в Украине закончится тогда, когда Российская Федерация захочет ее закончить. Он признал, что "встречами" войну не закончить.
В регионе
28 апреля 2022 г. 12:22
Генсек ООН: Война в Украине закончится тогда, когда этого захочет Россия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что война в Украине закончится тогда, когда Российская Федерация захочет ее закончить. Он признал, что "встречами" войну не закончить.

Как передает Report, об этом Гуттериш заявил в интервью CNN после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения", - заявил генсек.

По его словам, встреч может быть сколько угодно, но это не то, что положит конец войне.

Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.

26 апреля генсек провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей из "Азовстали".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UN Secretary-General: War will end when Russia decides to end it
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: “Ukraynada müharibə Rusiya istəyəndə bitəcək”

Другие новости из категории

Генсек ПА ОЧЭС и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в Украине
Генсек ПА ОЧЭС и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в Украине
28 апреля 2022 г. 13:17
ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине
ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования действий РФ в Украине
28 апреля 2022 г. 13:15
В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов
В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов
28 апреля 2022 г. 12:30
Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи
Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи
28 апреля 2022 г. 12:24
Пресечена контрабанда драгоценного металла из Армении в Грузию
Пресечена контрабанда драгоценного металла из Армении в Грузию
28 апреля 2022 г. 11:54
Премьер-министр Болгарии направился в Киев
Премьер-министр Болгарии направился в Киев
28 апреля 2022 г. 11:53
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек
28 апреля 2022 г. 11:25
Глава Туркменистана ознакомился с ходом работ на территории паркового комплекса
Глава Туркменистана ознакомился с ходом работ на территории паркового комплекса
28 апреля 2022 г. 11:12
Президент Туркменистана принял министра обороны Китая
Президент Туркменистана принял министра обороны Китая
28 апреля 2022 г. 11:01
Как армянин Кеосаян портит многолетние отношения казахстанцев и россиян
Как армянин Кеосаян портит многолетние отношения казахстанцев и россиян
28 апреля 2022 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi