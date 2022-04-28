Генсек ООН: Война в Украине закончится тогда, когда этого захочет Россия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что война в Украине закончится тогда, когда Российская Федерация захочет ее закончить. Он признал, что "встречами" войну не закончить.
Как передает Report, об этом Гуттериш заявил в интервью CNN после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения", - заявил генсек.
По его словам, встреч может быть сколько угодно, но это не то, что положит конец войне.
Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.
26 апреля генсек провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей из "Азовстали".