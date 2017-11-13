Генсек ООН предложил помощь Ираку и Ирану, пострадавшим от землетрясения

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил помощь Ираку и Ирану в ликвидации последствий разрушительного землетрясения на границе двух стран, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Административный глава всемирной организации выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Генеральный секретарь глубоко огорчен утратой жизней и разрушениями, причиненными землетрясением", - говорится в сообщении канцелярии Гутерриша. Он высоко оценил усилия по реагированию на последствия стихийного бедствия, предпринимаемые местными властями. "ООН готова оказать помощь, если требуется", - отмечается в коммюнике.

По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на границе Ирака и Ирана, погибли по меньшей мере 211 человек, около 1600 пострадали.

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. По данным созданного кризисного центра, именно туда пришелся основной удар стихии.