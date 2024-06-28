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Генсек ООН посетит страны Центральной Азии

Генсек ООН посетит страны Центральной Азии 29 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в турне по странам Центральной Азии.
В регионе
28 июня 2024 г. 21:06
Генсек ООН посетит страны Центральной Азии

29 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в турне по странам Центральной Азии.

Как передает американское бюро Report, он посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

В ходе визита А.Гутерриша запланированы встречи с руководителями каждой страны и другими высокопоставленными государственными чиновниками.

В Астане 4 июля Генеральный секретарь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении Гутерриш напомнит участникам форума о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он подчеркнет, что в центре этих усилий должно быть стремление к миру.

Поездка завершится 7 июля.

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