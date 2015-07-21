Генсек ООН осудил теракт в Турции и настоял на привлечении виновных к правосудию

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил в понедельник теракт на юго-востоке Турции, в результате которого погибли десятки людей. В распространенном заявлении он выразил надежду, что ответственные за нападение будут привлечены к правосудию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Никакие противоречия не могут оправдать нападение на гражданских лиц. Генеральный секретарь надеется, что совершившие этот акт будут оперативно выявлены и привлечены к правосудию. Он выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим и семьям жертв, а также правительству и народу Турции, а также желает скорейшей поправки пострадавшим", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате террористической атаки в уезде Суруч в провинции Шанлыурфа погибли 30 человек, около 100 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие возле входа в здание Культурного центра Амара, в котором проживает около 300 молодых людей, представителей Федерации молодежных обществ социалистов. В связи с этим большая часть пострадавших и погибших - это члены Федерации.

Бомбу, предположительно, мог привести в действие смертник из числа боевиков террористической группировки "Исламское государство".