О нас

Генсек ООН: Необходимо создать безопасный периметр демилитаризации на ЗАЭС

Генсек ООН: Необходимо создать безопасный периметр демилитаризации на ЗАЭС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину не наносить удары по территории Запорожской АЭС, вывести оттуда военных, а также незамедлительно предоставить МАГАТЭ беспрепятственный доступ к объекту.
В регионе
11 августа 2022 г. 17:13
Генсек ООН: Необходимо создать безопасный периметр демилитаризации на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину не наносить удары по территории Запорожской АЭС, вывести оттуда военных, а также незамедлительно предоставить МАГАТЭ беспрепятственный доступ к объекту.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генсека, размещенного на сайте ООН.

В нем генсек ООН высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС. Поскольку в последние дни поступают сообщения "о новых крайне тревожных инцидентах, которые могут, если они продолжатся, привести к катастрофе".

Он призвал сторон заключить соглашение о "безопасном периметре демилитаризации".

ЗАЭС, находящаяся в украинской Запорожской области, с марта находится под контролем российских военных. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации возле АЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi