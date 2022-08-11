Генсек ООН: Необходимо создать безопасный периметр демилитаризации на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину не наносить удары по территории Запорожской АЭС, вывести оттуда военных, а также незамедлительно предоставить МАГАТЭ беспрепятственный доступ к объекту.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину не наносить удары по территории Запорожской АЭС, вывести оттуда военных, а также незамедлительно предоставить МАГАТЭ беспрепятственный доступ к объекту.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генсека, размещенного на сайте ООН.

В нем генсек ООН высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС. Поскольку в последние дни поступают сообщения "о новых крайне тревожных инцидентах, которые могут, если они продолжатся, привести к катастрофе".

Он призвал сторон заключить соглашение о "безопасном периметре демилитаризации".

ЗАЭС, находящаяся в украинской Запорожской области, с марта находится под контролем российских военных. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации возле АЭС.