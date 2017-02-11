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    Генсек ООН находится с визитом в Турции в рамках своего первого турне по региону

    Из Турции Гутерриш вылетит в Саудовскую Аравию, а затем отправится в ОАЭ, Оман, Катар и Египет

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Стамбул, где он встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, и сегодня  проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое бюро Report. Из Турции глава ООН вылетит в Саудовскую Аравию, а затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Египет. Это - первый визит Антониу Гутерриша в регион в его новом качестве. 

    Выступая в Стамбуле после встречи с премьер-министром, Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество обязано разделить с Турцией бремя предоставления убежища беженцам. 

    По его словам, за десять лет, на протяжении которых он возглавлял Управление ООН по делам беженцев, Турция заняла первое место в мире в вопросах приема и расселения людей, оставшихся без крова. 

    После завершения своего ближневосточного турне глава ООН вылетит в Бонн на министерскую встречу "группы двадцати". Он планирует уделить первостепенное внимание вопросам реализации Целей устойчивого развития, а также необходимости восстановления доверия к международному правопорядку с целью разрешения основных проблем в сфере мира и безопасности.

    Далее Гутерриш планирует посетить Мюнхен, где примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

    Генеральный секретарь вернется в штаб - квартиру ООН в Нью-Йорке 21 февраля.

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