Генсек ООН находится с визитом в Турции в рамках своего первого турне по региону

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Стамбул, где он встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, и сегодня проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое бюро Report. Из Турции глава ООН вылетит в Саудовскую Аравию, а затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Египет. Это - первый визит Антониу Гутерриша в регион в его новом качестве.

Выступая в Стамбуле после встречи с премьер-министром, Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество обязано разделить с Турцией бремя предоставления убежища беженцам.

По его словам, за десять лет, на протяжении которых он возглавлял Управление ООН по делам беженцев, Турция заняла первое место в мире в вопросах приема и расселения людей, оставшихся без крова.

После завершения своего ближневосточного турне глава ООН вылетит в Бонн на министерскую встречу "группы двадцати". Он планирует уделить первостепенное внимание вопросам реализации Целей устойчивого развития, а также необходимости восстановления доверия к международному правопорядку с целью разрешения основных проблем в сфере мира и безопасности.

Далее Гутерриш планирует посетить Мюнхен, где примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Генеральный секретарь вернется в штаб - квартиру ООН в Нью-Йорке 21 февраля.