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Генсек ООН: Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой

Генсек ООН: Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой Сегодняшний многополярный мир все еще сталкивается с ядерной угрозой.
В регионе
16 февраля 2024 г. 17:23
Генсек ООН: Мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой

Сегодняшний многополярный мир все еще сталкивается с ядерной угрозой.

Как передает Report, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения", - сказал он.

По его словам, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: Dünya hələ də nüvə təhlükəsi ilə üz-üzədir
Версия на английском языке UN chief: World still facing nuclear danger

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