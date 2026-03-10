Генсек ООН: Иран имеет право на самооборону

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Арагчи подчеркнул, что действия Ирана осуществляются в рамках права на самооборону и на основе признанных норм международного права. Он также отметил, что Совет Безопасности ООН должен осудить военную агрессию в отношении Ирана.

Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права. Он заявил, что Ирана имеет право на самооборону.

Генсек ООН также подчеркнул необходимость усилий по предотвращению расширения конфликтов, а также предотвращения угрозы региональной безопасности.