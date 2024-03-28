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Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет

Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.
В регионе
28 марта 2024 г. 10:40
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет

Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.

Как передает Report, об этом заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - сказал генсек ОДКБ.

Он не исключил возможность расширения ОДКБ, отметив, что потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Тасмагамбетов заметил, что ОДКБ является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона.

"Одними из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал он.

Он не исключил, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе будет возрастать.

В этой связи генсек ОДКБ отметил, что организация нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира.

"Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству", - сказал Тасмагамбетов.

В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Версия на азербайджанском языке KTMT-nin Baş katibi: İrəvan bizim işimizdə iştirak etmir
Версия на английском языке CSTO chief: ‘Yerevan doesn’t participate in our work, but there are no statements about suspension’

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