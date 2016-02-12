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    ​Генсек ОДКБ: Российская военная база в Армении не является базой для противостояния турецкой армии

    Николай Бордюжа также прокомментировал вопрос укрепления дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Российская 102-я военная база в Армении не является  базой  для противостояния турецкой армии, а служит  для обеспечения стабильности в этом регионе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об  этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в ходе телемоста.

    Касаясь напряженных российско-турецких отношений и позиции ОДКБ в случае начала военных действий, Николай Бордюжа заметил: "Не считаю необходимым вообще обсуждать различные варианты развития обстановки. Надеюсь, что все это будет идти в политическом русле. Потенциал 102-й базы я считаю достаточным для решения обозначенных задач. И если она будет действовать, то, естественно, будет действовать в системе других мер, которые будут приниматься руководством стран региона. Поэтому не вижу необходимости для того, чтобы наращивать какие-то силы".

    Что касается беспокойства в связи с укреплением дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы, генсек ОДКБ пояснил: "Речь идет не об укреплении, а о том, чтобы предоставить формированию самое современное вооружение и обеспечить достаточный уровень боеготовности этого формирования ВС России. Поэтому речь идет о плановой работе. Могу сказать как военный, что мероприятия по укреплению любого формирования вооруженных сил проходят постоянно. Не могу сказать, что 102-я военная база сегодня каким-то образом в экстренном порядке наращивает потенциал, во всяком случае мне об этом неизвестно".

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