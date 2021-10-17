Генсек ОЧЭС посетит Грузию

Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску посетит Грузию.

Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску посетит Грузию.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии.

Лазар Команеску в рамках визита 17-19 октября проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

На встрече будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе.

Кроме того, в рамках визита генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе. Следует отметить, что Грузия председательствует в ОЧЭС с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.