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Генсек ОЧЭС посетит Грузию

Генсек ОЧЭС посетит Грузию Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску посетит Грузию.
В регионе
17 октября 2021 г. 13:43
Генсек ОЧЭС посетит Грузию
Лазар Команеску

Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску посетит Грузию.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии.

Лазар Команеску в рамках визита 17-19 октября проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

На встрече будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе.

Кроме того, в рамках визита генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе. Следует отметить, что Грузия председательствует в ОЧЭС с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.

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