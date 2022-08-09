Генсек ОБСЕ: Турция способствует процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Турция способствует процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Турция способствует процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Шмид сказала, что вклад Турции в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и работа с заинтересованными сторонами очень важны для ОБСЕ.

"Дипломатия Турции в отношении зернового соглашения с ООН вызывает восхищение. Очень важно, чтобы продукты и удобрения вывозились из Украины и транспортировались по миру", - отметила она.

По словам Шмида, это соглашение очень важно для украинской экономики.

Напомнив, что у ОБСЕ есть возможность работать с представителями Турции в Украине, генеральный секретарь подчеркнула, что в результате усилий Турции могут быть эвакуированы международные наблюдатели из Украины.

"Турецкая дипломатия - одна из самых профессиональных дипломатических миссий в мире. "Турция играет роль моста между Европой и Азией", - заключила генсек.