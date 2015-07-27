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    ​Генсек НАТО: У Турции есть право самозащиты, но меры должны быть соразмерными

    Никакой террористический акт не должен помешать усилиям по поиску мирного политического решения

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу от остановки мирного процесса с курдами, которому препятствуют авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Все страны имеют право на самооборону. У Турции есть право защищать себя от нападения террористов, но важно, чтобы меры были соразмерными и не приводили к эскалации конфликта без всякой на то нужды", - сказал Столтенберг в интервью норвежскому радио NRK.

    Столтенберг отметил, что никакой террористический акт не должен помешать усилиям по поиску мирного политического решения.

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