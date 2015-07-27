​Генсек НАТО: У Турции есть право самозащиты, но меры должны быть соразмерными

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу от остановки мирного процесса с курдами, которому препятствуют авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Все страны имеют право на самооборону. У Турции есть право защищать себя от нападения террористов, но важно, чтобы меры были соразмерными и не приводили к эскалации конфликта без всякой на то нужды", - сказал Столтенберг в интервью норвежскому радио NRK.

Столтенберг отметил, что никакой террористический акт не должен помешать усилиям по поиску мирного политического решения.