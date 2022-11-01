Генсек НАТО посетит Турцию 4 ноября

4 ноября состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Турцию, в ходе которого будут обсуждены вопросы членства Швеции и Финляндии в альянсе.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В преддверие запланированных на текущую неделю переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг провел телефонные беседы с премьерами Финляндии и Швеции.
Турецкий лидер также примет в Анкаре премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона 8 ноября.