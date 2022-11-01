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Генсек НАТО посетит Турцию 4 ноября

Генсек НАТО посетит Турцию 4 ноября 4 ноября состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Турцию, в ходе которого будут обсуждены вопросы членства Швеции и Финляндии в альянсе.
В регионе
1 ноября 2022 г. 15:25
Генсек НАТО посетит Турцию 4 ноября

4 ноября состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Турцию, в ходе которого будут обсуждены вопросы членства Швеции и Финляндии в альянсе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В преддверие запланированных на текущую неделю переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг провел телефонные беседы с премьерами Финляндии и Швеции.

Турецкий лидер также примет в Анкаре премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона 8 ноября.

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Версия на английском языке NATO Secretary General to visit Turkiye on November 4
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibinin Türkiyəyə səfər tarixi açıqlanıb

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