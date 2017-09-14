Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских ЗРК С-400

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Это решение Турции, национальное решение Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя информацию о покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Каждый союзник (по НАТО) сам решает, какого рода оборудование он приобретает. Это решение Турции, национальное решение Турции", - сказал Столтенберг.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.