 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских ЗРК С-400

    Йенс Столтенберг: Каждый союзник (по НАТО) сам решает, какого рода оборудование он приобретает© РИА Новости / Эдуард Песов

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Это решение Турции, национальное решение Турции".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя информацию о покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

    "Каждый союзник (по НАТО) сам решает, какого рода оборудование он приобретает. Это решение Турции, национальное решение Турции", - сказал Столтенберг. 

    Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi