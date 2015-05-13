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    ​Генсек НАТО призвал Россию вывести военных с Украины

    Йенс Столтенберг призвал Москву прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и вывести свои силы из Донбасса. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC, это заявление прозвучало в турецкой Анталье, где в среду открывается встреча глав МИД стран-членов НАТО.

    Россия последовательно отрицает присутствие своих военных на территории соседней страны.

    Госсекретарь США Джон Керри, который участвует в этой встрече, также призвал вооруженных сторонников самопровозглашенных республик на востоке Украины соблюдать Минские соглашения.

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