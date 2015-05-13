​Генсек НАТО призвал Россию вывести военных с Украины

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и вывести свои силы из Донбасса. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC, это заявление прозвучало в турецкой Анталье, где в среду открывается встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Россия последовательно отрицает присутствие своих военных на территории соседней страны.

Госсекретарь США Джон Керри, который участвует в этой встрече, также призвал вооруженных сторонников самопровозглашенных республик на востоке Украины соблюдать Минские соглашения.