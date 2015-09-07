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    Генсек НАТО примет участие в заседании СНБО Украины

    В заседании обсудят Военную доктрину Украины и документ касательно стратегической обороны

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство УНИАН, об этом заявили в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. 

    За историю НАТО и Украины впервые генсек принимает участие в заседании. 

    Согласно информации, Йенс Столтенберг также присоединится к церемонии открытия совместных военных учений НАТО и Украины. Точная дата его визита в Украину пока не называется. 

    Отметим, что совместные военные учения пройдут 21-25 сентября во Львове.

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