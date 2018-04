Генсек ГУАМ выступит на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 34-е заседание Совета Национальных координаторов ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании приняли участие представители МИД всех стран-членов организации, включая начальника управления региональной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Тофика Мусаева.

СНК приветствовал принятие в ходе 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией за демократию и экономическое развитие – ГУАМ" (“Cooperation between the United Nations and the Organization for Democracy and Economic Development – GUAM”).

СНК приветствовал приглашение Генерального секретаря выступить на Постоянном Совете ОБСЕ 30 апреля и поблагодарил украинское председательство за работу с сербским председательством ОБСЕ по его обеспечению.

В ходе заседания также обсуждены вопросы отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, культуры и туризма, а также в правоохранительной сфере, сотрудничество организации с другими государствами и международными организациями.