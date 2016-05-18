Генсек: Cаммит НАТО подтвердит готовность поддерживать Грузию

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов НАТО на саммите в июле вновь заявят о готовности политически и практически поддерживать Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю, что саммит НАТО в июле признает прогресс, которого достигла Грузия, и повторит намерение предоставить политическую поддержку Грузии, а также практическую поддержку Грузии, работая с Грузией по проведению реформ, созданию институтов и поддерживать в модернизации Вооруженных сил", - заявил Столтенберг.

Отметим, саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля.