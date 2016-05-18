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    Генсек: Cаммит НАТО подтвердит готовность поддерживать Грузию

    Столтенберг: Саммит НАТО в июле признает прогресс, которого достигла Грузия

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов НАТО на саммите в июле вновь заявят о готовности политически и практически поддерживать Грузию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    "Я считаю, что саммит НАТО в июле признает прогресс, которого достигла Грузия, и повторит намерение предоставить политическую поддержку Грузии, а также практическую поддержку Грузии, работая с Грузией по проведению реформ, созданию институтов и поддерживать в модернизации Вооруженных сил", - заявил Столтенберг.

    Отметим, саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля. 

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