Генпрокурор Украины обвинил Саакашвили в получении полумиллиона долларов из России

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко полмиллиона долларов США на свою деятельность в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданин Украины Севериона Денгадзе по согласованию с Саакашвили обратилась через доверенное лицо к Сергею Курченко, который скрывается..., по вопросу стабильного финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. Мы зафиксировали получение с российской стороны Саакашвили около 0,5 млн долларов", - сказал генпрокурор на брифинге в Киеве.

По данным Луценко, "была проведена спецоперация, в ходе которой установлены факты сотрудничества ряда политиков, в первую очередь, Михаила Саакашвили с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь, с Сергеем Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица финансировали инициированные ими акции протеста".

По его словам, целью этих акций является захват власти в Украине и содействие членам "ОПГ Януковича-Курченко" в прекращении их уголовного преследования и возвращения контроля над активами, которые они приобрели в свое время преступным путем.

Генпрокуратура будет требовать для Саакашвили домашний арест, добавил Луценко.

Митингующим удалось освободить Михаила Саакашвили из машины Службы безопасности Украины (СБУ), который ранее был арестован силами правопорядка.

Протестующим удалось достать политика из автомобиля, в котором его пытались отвезти в СБУ. Сторонники Саакашвили выломали двери сзади микроавтобуса.