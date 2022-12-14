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Генпрокурор РФ выступил за обмен опытом с Ираном в борьбе с массовыми беспорядками

Генпрокурор РФ выступил за обмен опытом с Ираном в борьбе с массовыми беспорядками Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи, и предложил обмен опытом с ИРИ в борьбе с "дестабилизацией внутриполитической ситуации".
В регионе
14 декабря 2022 г. 12:11
Генпрокурор РФ выступил за обмен опытом с Ираном в борьбе с массовыми беспорядками

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи, и предложил обмен опытом с ИРИ в борьбе с "дестабилизацией внутриполитической ситуации".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По словам Краснова, залогом сотрудничества двух стран является общность российско-иранских взглядов на мировые проблемы и единые подходы к их преодолению.

Он отметил схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран. "Имею в виду экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконную торговлю наркотиками, оружием и другие опасные криминальные посягательства", - сказал генпрокурор.

Особо актуальными вопросами, требующими обмена опытом в рамках взаимного сотрудничества, генпрокурор РФ назвал противодействие попыткам извне дестабилизировать внутригосударственную ситуацию и создать почву для массовых беспорядков.

"Россия с этим сталкивалась, и в нашей стране сформированы, на мой взгляд, эффективное законодательство и определенная тактика, позволяющие результативно противостоять этим и другим подобным явлениям, включая информационную преступность", - заявил Краснов.

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Версия на английском языке Russian Prosecutor General calls for exchange of experience with Iran

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