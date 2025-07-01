Генпрокуратура России направила в суд дело о теракте в "Крокус Сити Холле"

Генеральная прокуратура России утвердила уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

Генеральная прокуратура России утвердила уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил один из адвокатов.

Материалы направили для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд. По уголовному делу проходят 19 обвиняемых в теракте.

Отметим, что ранее президент Аgalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов оценил примерный ущерб, нанесенный компании из-за теракта 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле", в $150-200 млн.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта прошлого года. Четверо вооруженных террористов открыли огонь на поражение по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550.