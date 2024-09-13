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Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat

Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat Генеральная прокуратура РФ внесла польский телеканал Belsat, также известный как Belsat TV и Belarusian Satellite, в список нежелательных организаций.
В регионе
13 сентября 2024 г. 10:08
Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat

Генеральная прокуратура России внесла польский телеканал Belsat, также известный как Belsat TV и Belarusian Satellite, в список нежелательных организаций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении уточняется, что телеканал транслировал "выгодные Западу шаблоны". При этом его целевой аудиторией были граждане РФ и Беларуси.

"Мастера разговорного жанра создавали якобы непредвзятые и независимые материалы, однако на самом деле заполняли информационное пространство лживыми сюжетами", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве считают, что "одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Беларуси".

Belsat - телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование, отметили в Генпрокуратуре.

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