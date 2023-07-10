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Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений

Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений В Генпрокуратуру Узбекистана по итогам президентских выборов поступило 5 обращений.
В регионе
10 июля 2023 г. 10:04
Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений

В Генпрокуратуру Узбекистана по итогам президентских выборов поступило 5 обращений.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сказал в ходе брифинга в Центризбиркоме заместитель генпрокурора Шохрух Аминов.

По его словам, одно из них не подтвердилось, а четыре были рассмотрены и по ним даны соответствующие разъяснения. Все обращения были получены по телефону доверия Генпрокуратуры.

Всего проверено более 1 100 сообщений.

Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили.

Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.

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