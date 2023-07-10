Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений

В Генпрокуратуру Узбекистана по итогам президентских выборов поступило 5 обращений.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сказал в ходе брифинга в Центризбиркоме заместитель генпрокурора Шохрух Аминов.
По его словам, одно из них не подтвердилось, а четыре были рассмотрены и по ним даны соответствующие разъяснения. Все обращения были получены по телефону доверия Генпрокуратуры.
Всего проверено более 1 100 сообщений.
Серьезных нарушений в процессе голосования не выявили.
Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.