Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Генпрокуратура Грузии провела обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников

    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 20:07
    Генпрокуратура Грузии провела обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников

    Генеральная прокуратура Грузии осуществила серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на брифинге генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

    "Также в рамках расследования различных уголовных дел были проведены обыски в квартирах, связанных с ними восьми лиц. Изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег, ведется следствие", - заявил он.

    Грузия обыски чиновник
    Gürcüstanda sabiq baş nazir və keçmiş baş prokurorun evlərində axtarış aparılıb

    Последние новости

    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Внешняя политика
    20:31

    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Происшествия
    20:23

    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Происшествия
    20:16
    Фото

    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    Энергетика
    20:10
    Фото

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    Лента новостей