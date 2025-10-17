Генпрокуратура Грузии провела обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников
17 октября, 2025
- 20:07
Генеральная прокуратура Грузии осуществила серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на брифинге генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
"Также в рамках расследования различных уголовных дел были проведены обыски в квартирах, связанных с ними восьми лиц. Изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег, ведется следствие", - заявил он.
