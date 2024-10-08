Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество брата Сержа Саргсяна

Генпрокуратура Армении подала иск о конфискации имущества Александра Саргсяна - брата экс-президента Сержа Саргсяна.

Генпрокуратура Армении подала иск о конфискации имущества Александра Саргсяна - брата экс-президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список подлежащего изъятию имущества вошли: 14 объектов недвижимости, восемь единиц движимого имущества, доли в пяти компаниях, а также 5,9 млрд драмов (около 15 млн долларов).

Утверждается, то он незаконным путем получил доли в прибыльных предприятиях, а также присвоил до 50% их доходов.

Брат экс-президента, его сыновья Айк и Нарек оказались в центре внимания силовиков в 2018 году после смены власти в Армении.

В 2021 году Александр Саргсян выплатил государству 3,5 млрд драмов (около 7 млн долларов) в рамках уголовного дела, возбужденного после смены власти в стране. Дело против него было инициировано по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

По данным Генпрокуратуры, выплаченная сумма включала возмещение ущерба, а также штрафы и неустойки, связанные с налоговыми правонарушениями. Благодаря выплате уголовное преследование в отношении А.Саргсяна было прекращено.