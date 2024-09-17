Генпрокуратура Армении обжаловала оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну

Генпрокуратура Армении подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении экс-президента Сержа Саргсяна в Антикоррупционный апелляционный суд.

Генпрокуратура Армении подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении экс-президента Сержа Саргсяна в Антикоррупционный апелляционный суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

31 мая Саргсян был оправдан по "дизельному делу" из-за отсутствия состава преступления. Суд также оправдал других фигурантов дела - владельца компании "Флеш" (импортер нефтепродуктов) Барсега Бегларяна и Геворка Арутюняна, который в 2013 году возглавлял управление растениеводства в Министерстве сельского хозяйства.

Суть обвинений в отношении экс-президента заключалась в том, что он помог компании "Флеш" выиграть тендер на поставку субсидированного дизтоплива для фермеров в 2013 году. Несмотря на то, что компания предложила цену, которая была на 1 млн долларов выше, чем у конкурентов, все равно получила контракт.

Прокурор ранее предложил признать Саргсяна виновным, однако освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Защита с этим не согласилась, а сам Саргсян свою вину отрицал.

Также фигурантами дела были бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян и его заместитель Самвел Галстян, но в связи с их смертью производство в их отношении было прекращено.