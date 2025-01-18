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Генконсул: Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга

Генконсул: Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов обсудил с председателем правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе перспективы двусторонних отношений.
В регионе
18 января 2025 г. 17:48
Генконсул: Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга

Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов обсудил с председателем правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе перспективы двусторонних отношений.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече состоялся обмен мнениями о результатах визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку и его встречи с президентом Ильхамом Алиевым, а также о договоренностях, достигнутых на 10-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Т. Рижвадзе высоко оценил выделение территории для строительства нового здания посольства Грузии в Баку. Ф.Азизов в свою очередь отметил, что Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга.

На встрече генконсула с мэром Батуми Арчилом Чиковани обсуждалось расширение побратимских связей между Нахчываном и Батуми, увеличение взаимных визитов и развитие экономического сотрудничества.

Мэр Батуми отметил вклад азербайджанских компаний в развитие города.

Обсуждалось также сотрудничество между ботаническими садами Батуми и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş konsul: Azərbaycan və Gürcüstan liderlərinin dostluğu münasibətlərin möhkəmlənməsinə böyük töhfə verir

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