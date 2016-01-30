Генерал: Иран не намерен отступать от своих планов по созданию баллистических ракет

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Иран наращивает свою ракетную мощь, несмотря на санкции со стороны США в отношении его ракетной программы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР - элитные подразделения иранских вооруженных сил) генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы удвоили наши усилия. А американцы добиваются противоположного результата, требуя от Ирана прекратить нашу ракетную программу", - приводит его слова телеканал IRINN. Хаджизаде подчеркнул, что Иран не намерен отступать от своих планов по созданию баллистических ракет, добавив, что, несмотря на вступившее в силу 16 января ядерное соглашение Тегерана и "шестерки" , "США не отказались от враждебной политики в отношении Исламской Республики".