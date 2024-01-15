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ГКНБ Кыргызстана обвиняет информагентство в пропаганде войны

ГКНБ Кыргызстана обвиняет информагентство в пропаганде войны В отношении кыргызского информагентства 24.kg возбуждено уголовное дело по статье 407 УК Кыргызстана (пропаганда войны).
В регионе
15 января 2024 г. 12:54
ГКНБ Кыргызстана обвиняет информагентство в пропаганде войны

В отношении кыргызского информагентства 24.kg возбуждено уголовное дело по статье 407 УК Кыргызстана (пропаганда войны).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-центр Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

"Сотрудники ГКНБ пришли в офис нашей редакции сегодня примерно в 11.00. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову", - сказано в сообщении агентства.

Изъяты компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Сейчас офис 24.kg опечатан после того, как сотрудники ГКНБ провели обыск.

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