ГКНБ Кыргызстана обвиняет информагентство в пропаганде войны

В отношении кыргызского информагентства 24.kg возбуждено уголовное дело по статье 407 УК Кыргызстана (пропаганда войны).

В отношении кыргызского информагентства 24.kg возбуждено уголовное дело по статье 407 УК Кыргызстана (пропаганда войны).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-центр Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

"Сотрудники ГКНБ пришли в офис нашей редакции сегодня примерно в 11.00. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову", - сказано в сообщении агентства.

Изъяты компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Сейчас офис 24.kg опечатан после того, как сотрудники ГКНБ провели обыск.