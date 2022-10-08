Гендиректор МАГАТЭ посетит РФ и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом заявила в субботу пресс-служба МАГАТЭ.

"Возобновление обстрелов единственного источника внешнего электроснабжения станции является чрезвычайно безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена. <...> Я скоро отправлюсь в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции", - сказано в сообщении со слов Гросси.

Отметим, что ранее Евросоюз поддерживает предложение МАГАТЭ о создании зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.