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Гендиректор МАГАТЭ посетит РФ и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ посетит РФ и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
В регионе
8 октября 2022 г. 15:51
Гендиректор МАГАТЭ посетит РФ и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом заявила в субботу пресс-служба МАГАТЭ.

"Возобновление обстрелов единственного источника внешнего электроснабжения станции является чрезвычайно безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена. <...> Я скоро отправлюсь в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции", - сказано в сообщении со слов Гросси.

Отметим, что ранее Евросоюз поддерживает предложение МАГАТЭ о создании зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

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