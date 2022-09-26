ЕС поддержал предложение МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Евросоюз поддерживает предложение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Евросоюз поддерживает предложение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ глава управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова, выступавшая от имени ЕС.

"Также мы поддерживаем предложение генерального директора МАГАТЭ [Рафаэля Гросси] установить зону ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС, конкретные параметры которой необходимо еще согласовать", - сказала она.

Драбова также отметила, что ЕС поддерживает работу миссии МАГАТЭ в Запорожье и присутствие представителей организации на объекте и повторила призыв ЕС к России вывести военных с территории Украины и соблюдать суверенитет страны.

В свою очередь, выступая на мероприятии, Гросси заявил о готовности продолжать консультации с Россией и Украиной по созданию зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, а также указал, что создание такой зоны возможно и необходимо.