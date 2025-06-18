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Гендиректор: МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Гендиректор: МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему не располагает данными, подтверждающими попытки Ирана создать ядерное оружие.
В регионе
18 июня 2025 г. 11:52
Гендиректор: МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему не располагает данными, подтверждающими попытки Ирана создать ядерное оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CNN.

"Мы не нашли доказательств систематических усилий по разработке ядерного оружия", - заявил Гросси.

Он ответил на утверждения о сроках, необходимых Ирану для создания ядерного оружия: "Безусловно, это не вопрос ближайшего времени, возможно, даже не вопрос ближайших лет. Это лишь предположения".

Гросси заявил, что инспекторы агентства не располагают полной информацией о мирной ядерной деятельности Ирана: "Я не видел свидетельств производства ядерного оружия".

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Версия на английском языке IAEA Director General: No evidence yet found regarding Iran's attempts to create nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке AEBA-nın Baş direktoru: İranın nüvə silahı yaratmaq cəhdlərinə dair hələ heç bir sübut tapılmayıb

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